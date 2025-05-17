Власти Гвардейска сообщили о начале строительства детсада на Тельмана

Власти Гвардейска сообщили о начале строительства детсада на Тельмана
Фото администрации Гвардейского муниципального округа
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В Гвардейске приступили к строительству нового детского сада. Об этом сообщила администрация муниципального округа на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Подрядная организация уже вышла на строительную площадку. Ведутся подготовительные работы: планировка участка, снятие грунта. Начались работы по устройству фундамента, заливки подбетонного основания здания. Детский сад будет расположен на улице Тельмана и рассчитан на 240 мест. Это значимый шаг в развитии социальной инфраструктуры нашего города и в решении вопроса обеспечения местами в дошкольных учреждениях», — говорится в сообщении.

Напомним, проектно-сметная документация детского сада на улице Тельмана прошла государственную экспертизу со второго раза в сентябре 2024 года. В январе 2025-го правительство региона выдало муниципалитету разрешение на строительство учреждения. Его планируют возвести на участке с кадастровым номером 39:02:010003:644. Общая площадь трёхэтажного здания составит 6,8 тыс. кв. м. Разрешение на строительство будет действовать до 24 января 2026 года. Как указано на сайте администрации округа, возведение детсада запланировано в рамках проекта «Комплексное развитие города Гвардейск, посёлков Истровка и Великолукское Гвардейской сельской агломерации».

В октябре 2024 года стоимость работ оценивалась в 589,5 млн рублей (в ценах III квартала 2024 года). На строительство, включая подготовительные работы, потребуется 14,5 месяца.

При этом в марте 2025-го власти муниципалитета сообщали о сложностях с поиском подрядчика для строительства детсада, объясняя это жёсткими условиями для потенциальных исполнителей работ.

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