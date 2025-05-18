Синоптики: средняя температура мая в Калининграде составляет +7,5°С

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Средняя температура мая по итогам 16 дней в Калининграде составляет +7,5°С (на 4,3°С ниже нормы), сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». По данным синоптиков-любителей, лишь один день (2 мая) был теплее нормы, все остальные — ниже.

«Самый холодный май в 21 веке (2020 год) вышел со средней температурой +10,8°С, и у этого мая (2025 года) есть все шансы его опередить. А вот ниже самого холодного мая с 1947 года (+8,5°С в 1980 году) мы вряд ли опустимся по итогам месяца, хотя не исключено, что окажемся где-то по соседству», — прогнозируют эксперты.

Напомним, ранее администрация Калининграда сообщила, что котельные в Калининграде начали готовить к плановым ремонтным работам, поэтому повторно запустить отопление в текущем сезоне не получится. «Запускать и выключать станции раз в два-три дня просто невозможно. Сейчас котельные уже остановлены, идёт подготовка к плановым ремонтным работам, поэтому запустить отопление повторно в этом сезоне уже не получится», — заключили в горадминистрации.

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