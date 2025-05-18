Минприроды: в Калининграде требуется перенос трех мусорных станций

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области признало, что в областном центре требуется перенос трех мусороперегрузочных станций. Для этого необходимо найти участок, соответствующий нормам. Об этом говорится в ответе правительства области на информационный запрос «Нового Калининграда», посвященный ситуации со станцией перегрузки отходов на ул. Туруханской.



«При участии министерства природных ресурсов прорабатывается вопрос переноса станции перегрузки ТКО, расположенной на ул. Туруханской, 1Г в г. Калининграде на альтернативный земельный участок. Земельные участки, предложенные министерством градостроительной политики и агентством по имуществу Калининградской области в целях переноса мусороперегрузочной станции, к сожалению, по определенным причинам не являются подходящими, в том числе по их площади, так как требуется перенос трех мусороперегрузочных станций (мусороперегрузочные станции, расположенные на ул. Правой набережной, 32, ул. А. Невского, 142, ул. Туруханской, 1Г в г. Калининграде)», — говорится в ответе на запрос.

В правительстве отметили, что в целях переноса мусороперегрузочной станции необходимо, чтобы выбранный земельный участок в том числе соответствовал требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к объектам обращения с отходами, имел соответствующий обращению с отходами вид разрешенного использования, а также подходящую площадь.

Кроме того, отмечают в министерстве, в целях создания новой мусороперегрузочной станции, которая необходима в целях снижения расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, необходимо наличие инженерных коммуникаций, а также осуществление затрат в целях ее обустройства, включая оборудование твердым покрытием территории, ограждением. «Данный вопрос находится на личном контроле министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Астаховой О.А.», — отметили в правительстве.