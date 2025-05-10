Власти о переносе мусорной станции с ул. Туруханской: сроки назвать не можем

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Областные власти пока что не могут назвать сроки переноса станции перегрузки мусора с улицы Туруханской в Калининграде. Такой ответ оставило министерство природных ресурсов региона в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Жительница города пожаловалась губернатору, что в тёплые дни от станции исходил резкий запах. По её словам, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми,а чайки уже ходят по парковке. Это была не единственная жалоба. Министерство отвечало пятерым жителям Калининграда.

Минприроды со ссылкой на регионального оператора пояснило, что на станции перегрузки мусора на улице Туруханской специалисты ежемесячно проводят работы по дератизации и дезинсекции. Вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.

«Министерством прорабатывается вопрос переноса станции перегрузки твёрдых коммунальных отходов на альтернативный земельный участок. Так как вопрос переноса станции на новый земельный участок будет согласовывать несколько ведомств, точные сроки пока не можем назвать», — заявило ведомство.

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Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области «ВКонтакте»

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