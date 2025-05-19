Назначен исполняющий обязанности начальника Калининградской областной таможни (фото)

Приказом Федеральной таможенной службы России от 19 мая 2025 года № 900-КС исполняющим обязанности начальника Калининградской областной таможни в период с 19 мая по 18 августа текущего года назначен полковник таможенной службы Денис Партоменко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Денис Партоменко родился 23 апреля 1980 года в городе Хабаровск. В 2003 году окончил Хабаровский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации (юриспруденция, юрист).

В таможенных органах — с апреля 2005 года. Начинал службу в о отделе таможенной охраны и оперативно-дежурной службы Хабаровской таможни Дальневосточного таможенного управления.

С 2006 по 2008 гг. — начальник отдела таможенной охраны службы силового обеспечения Хабаровской таможни ДВТУ.

С 2008 по 2011 гг. — замначальника таможенного поста Аэропорт Хабаровск Хабаровской таможни ДВТУ.

С 2012 по 2017 гг. — оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию коррупции Хабаровской таможни ДВТУ.

С 2017 по 2021 гг. — начальник Биробиджанского таможенного поста в том же регионе.

С 2021 по 2024 гг. — начальник таможенного поста МАПП Бурачки Северо - Западного таможенного управления.

С июня 2024 гг. — первый заместитель начальника Псковской таможни СЗТУ.

На должность заместителя начальника Калининградской областной таможни Денис Партоменко был назначен с 28 апреля 2025 года. Имеет награды ФТС России.