Дениса Партоменко назначили начальником Калининградской областной таможни

Исполняющего обязанности начальника Дениса Партоменко с 1 октября назначали начальником Калининградской областной таможни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Денис Партоменко работает в таможенных органах с 2005 года. Свой карьерный путь он начал в должности инспектора отделения таможенной охраны отдела таможенной охраны и оперативно-дежурной службы Хабаровской таможни. Занимал должности начальника таможенных постов Биробиджанской, Хабаровской и Псковской таможен, а также первого заместителя начальника Псковской таможни.

На должность заместителя начальника Калининградской областной таможни Денис Партоменко был назначен с 28 апреля 2025 года. В период с 19 мая по 18 августа его назначили исполняющим обязанности начальника.

Фото: Калининградская областная таможня

