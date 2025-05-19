Калининградского министра здравоохранения оштрафовали за медлительность

Калининградского министра здравоохранения оштрафовали за медлительность
Сергей Дмитриев. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Министра здравоохранения Калининградской области Сергея Дмитриева оштрафовали по инициативе прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки выяснилось, что министр нарушил порядок рассмотрения обращений граждан.

«Установлено, что в январе 2025 года министр здравоохранения Калининградской области не обеспечил рассмотрение в установленный законом 30-дневный срок обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи ребенку и внесения недостоверных данных в информационную систему, — говорится в релизе областной прокуратуры. — В связи с этим и.о. прокурора области возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). По результатам их рассмотрения региональный министр здравоохранения привлечен к административной ответственности с назначением штрафов в общей сумме 11 тыс. рублей».

Кроме того, прокуратурой области министру внесено представление, «по результатам которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности».

Напомним, что свой пост Дмитриев занял в ноябре 2024 года. До него министром здравоохранения региона был Александр Кравченко.

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