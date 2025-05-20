Ермак: «Музейную ночь» посетило меньше человек, чем в прошлом году

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Акцию «Музейная ночь» (16+) в Калининградской области посетили 4890 человек, что на 8,5% меньше, чем в прошлом году. Такие показатели министр культуры и туризма Андрей Ермак связал с прохладной погодой. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Всё-таки прохладная погода, к сожалению, сыграла свою роль. Но в следующем году „Музейная ночь“, я уверен, побьёт все рекорды, потому что уже будут открыты филиал Третьяковки и „Планета Океан“», — рассказал Ермак.

Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде

Кроме того, министр культуры и туризма озвучил главную тему акции следующего года — «80-летие Калининградской области».

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