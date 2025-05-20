«Балтберегозащита»: в Янтарном увеличилась ширина пляжа (фото)

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Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

В Янтарном зафиксировано естественное увеличение ширины песчаного пляжа до 50 метров. Соответствующая информация размещена на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники „Балтберегозащиты“ провели техническое обследование берегозащитного сооружения в Янтарном. После прошедшего штормового периода всё стоит на своих местах. Железобетонная откосно-ступенчатая стенка и каменная наброска из крупного камня целы и хорошо выполняют свою задачу — надёжно защищают берег на протяжении 350 метров вдоль моря», — говорится в сообщении.

Ранее в «Балтберегозащите» отчитались об увеличении ширины пляжа в Лесном.

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