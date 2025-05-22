В Немане намерены благоустроить всю центральную часть города (фото)

Власти Немана намерены привести в порядок всю центральную часть города. О том, что проект реновации будет реализован в случае, если заявка муниципалитета пройдёт отбор федерального конкурса «Создание комфортной городской среды», сообщил в эфире «Центра управления регионом» в четверг, 22 мая, глава администрации Неманского округа Андрей Нейман.

Нейман пояснил, что проект полностью оформлен для участия в конкурсе, и вкратце рассказал, какие работы планируется провести.

«Во-первых, уйдёт подпорная стенка, которая мне мозолит глаза, — сообщил он. — На месте видавшего виды советского фонтана появится новый современный так называемый сухой фонтан. Часть сцены, прилегающая к дворцу культуры, будет полностью устранена, и появится новая сцена — она будет немного в другом месте.

Также будет полностью переформатирована зона перед входом в ЗАГС и площадка перед памятником Рагнете. Конечно, появится много новых лавочек и освещение».

Площадь планируемого благоустройства, как уверяет глава, занимает 0,75 га, и если проект будет реализован, «получится полностью завершённая реновация центральной части города Немана».

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В этом же году, как уверяет Нейман, муниципалитет собирается отремонтировать фасад дворца культуры, который будет вписан в новую площадь, а также сквер Влюблённых.

«Весь центр у нас будет приведён в современный вид с учётом всех наших исторических деталей и нюансов», — заключил он.

Напомним, что 20 мая губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что сразу семь муниципалитетов Калининградской области завершили подготовку к 80-летию Калининградской области, разработав проекты благоустройства для Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Заявки, по его словам, подготовили Гвардейск, Советск, Пионерский, Краснознаменск, Правдинск, Багратионовск и Немана.