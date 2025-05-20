В Калининграде достроили здание Высшей школы музыкального и театрального искусства (фото)

В Калининграде на острове Октябрьском завершили строительство здания Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в составе культурного кластера. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, слова которого передаёт пресс-служба компании «Стройтрансгаз-Запад», являющейся генподрядчиком на объекте.

Хуснуллин отметил, что создание подобных объектов «призвано повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для миллионов людей».

«На территории комплекса создается современная благоустроенная городская среда, доступная всем жителям и гостям города, — цитирует Хуснуллина пресс-служба компании. — Таким образом, кластер также даёт импульс туристической отрасли и в целом позитивно влияет на развитие региона. На новый объект уже получено заключение о соответствии. Ожидается получение разрешения ввода в эксплуатацию».

Вице-премьер добавил, что Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства станет первым в Калининградской области вузом, где можно освоить азы творческих профессий по 9 направлениям. Образовательное учреждение рассчитано на обучение 150 студентов.

В том же здании планируется разместить Школу креативных индустрий для молодежи, на площадке которой будут получать двухгодичное дополнительное образование ученики 5-11 классов.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Стройтрансгаз-Запад»

«На протяжении всего процесса строительства мы тесно сотрудничали с руководством РГИСИ, что позволило учесть все требования и пожелания, — добавляет гендиректор ООО „СТГ-Запад“ Дмитрий Ржанников. — Мы уделили внимание каждой детали — глянцевые или матовые поверхности, высота подвески технологического и сценического оборудования, акустика, полы и многое другое».

В учебном заведении оборудованы современный трансформирующийся театр, коворкинг-зона, места для отдыха и медиатека. Здание стало первым в Калининграде, фасад которого полностью выполнен из кортеновской стали и стекла.

Помимо Калининграда, культурно-образовательные комплексы строятся во Владивостоке, Кемерове и Севастополе.

Напомним, что представители того же застройщика в середине мая сообщили, что готовность филиала Государственного академического Большого театра России в Калининграде составляет 51,1%.