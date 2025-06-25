Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных комплексов

Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных комплексов
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство

Сроки создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов не должны бесконечно затягиваться. Речь шла о строительстве комплексов на Октябрьском острове в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе, сообщает «ТАСС» со ссылкой на президента Владимира Путина.

«Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Вместе с тем обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для бесконечного затягивания срока сдачи объектов», — подчеркнул Путин. Он также добавил, что запрос граждан на интересные культурные мероприятия и на развитие своих творческих способностей очень высок. Для жителей необходимо создавать равные возможности для учебы и самореализации. Культурные комплексы — одно из магистральных направлений для решения этих задач, указал Путин.

«Сегодня хотел бы услышать, в какой стадии находится строительство каждого объекта, какие есть сложности, что мешает более активно идти вперед. И главное — четко обозначить конкретные сроки их полного ввода в эксплуатацию и открытия для граждан», — добавил глава государства.

В пресс-службе правительства Калининградской области напомнили, что в областном центре успешно работают филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства «Балтийский» и Российского государственного института сценических искусств. В этих учреждениях суммарно обучаются пятьсот пятьдесят семь человек из тридцати одного региона России и двух зарубежных стран. Кроме того, 12 июня состоялось открытие филиала Государственной Третьяковской галереи.

«Прежде всего учреждения комплекса будут выполнять стратегически важные задачи по изучению, сохранению национального достояния России и трансляции опыта отечественных школ культуры и искусства. Это особенно актуально в нашем самом западном регионе России, — сказал губернатор Алексей Беспрозванных. — Кроме того, строительство культурно-образовательных объектов становится ярким примером комплексного развития. Мы видим, как сегодня в Калининграде формируется новый современный район города. Уже сейчас территория становится местом привлечения частных инвестиций, общая сумма которых в ближайшие семь лет составит более тридцати пяти миллиардов рублей».

Отметим, что в Калининграде сейчас возводят филиал Государственного академического Большого театра России. Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие». В мае застройщик сообщал о готовности филиала Большого театра на 51,1%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter