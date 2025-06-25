Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных комплексов

Сроки создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов не должны бесконечно затягиваться. Речь шла о строительстве комплексов на Октябрьском острове в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе, сообщает «ТАСС» со ссылкой на президента Владимира Путина.

«Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Вместе с тем обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для бесконечного затягивания срока сдачи объектов», — подчеркнул Путин. Он также добавил, что запрос граждан на интересные культурные мероприятия и на развитие своих творческих способностей очень высок. Для жителей необходимо создавать равные возможности для учебы и самореализации. Культурные комплексы — одно из магистральных направлений для решения этих задач, указал Путин.

«Сегодня хотел бы услышать, в какой стадии находится строительство каждого объекта, какие есть сложности, что мешает более активно идти вперед. И главное — четко обозначить конкретные сроки их полного ввода в эксплуатацию и открытия для граждан», — добавил глава государства.

В пресс-службе правительства Калининградской области напомнили, что в областном центре успешно работают филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства «Балтийский» и Российского государственного института сценических искусств. В этих учреждениях суммарно обучаются пятьсот пятьдесят семь человек из тридцати одного региона России и двух зарубежных стран. Кроме того, 12 июня состоялось открытие филиала Государственной Третьяковской галереи.

«Прежде всего учреждения комплекса будут выполнять стратегически важные задачи по изучению, сохранению национального достояния России и трансляции опыта отечественных школ культуры и искусства. Это особенно актуально в нашем самом западном регионе России, — сказал губернатор Алексей Беспрозванных. — Кроме того, строительство культурно-образовательных объектов становится ярким примером комплексного развития. Мы видим, как сегодня в Калининграде формируется новый современный район города. Уже сейчас территория становится местом привлечения частных инвестиций, общая сумма которых в ближайшие семь лет составит более тридцати пяти миллиардов рублей».

Отметим, что в Калининграде сейчас возводят филиал Государственного академического Большого театра России. Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие». В мае застройщик сообщал о готовности филиала Большого театра на 51,1%.