Мэрия: 24 и 25 мая в Калининграде перекроют движение

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24 и 25 мая в Калининграде в связи с проведением спортивных мероприятий ограничат движение транспорта. Об этом сообщает администрация города на своём сайте.  

25 мая, в день проведения городского велосипедного фестиваля «День колеса», вводятся следующие ограничения на движение транспорта:

— с 9.00 до 14.00 на время проведения I этапа по участку ул. Дмитрия Донского от ул. Театральной до пер. Дмитрия Донского;

— с 12.00 до 14.00 при прохождении колонны участников II этапа по маршруту: ул. Дмитрия Донского, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллее Чемпионов (до второй кольцевой развязки). В обратном направлении — по Солнечному бульвару, ул. Ген. Павлова, далее по тому же маршруту.

Отмечают, что по пути следования помогать участникам сориентироваться будут временные дорожные знаки и волонтёры.

«В целях обеспечения общественной безопасности владельцам транспортных средств на время проведения мероприятия рекомендуется переместить автомобили с территории проведения I этапа фестиваля. Предприятия-перевозчики будут оповещены о приостановке движения и необходимости проинформировать об этом пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее городские власти назвали улицы, которые будут перекрыты на время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 24 мая с 7:00 до 14:00.

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