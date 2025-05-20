Власти сообщили об изменении схемы движения по путепроводу на Киевской

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» предупредило жителей Калининграда о временном изменении схемы движения по путепроводу на ул. Киевской. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«На „оранжевом мосту“ — дорожные работы. <...> В ночь на субботу, 31 мая, будут выставлены ограждения и временные дорожные знаки для начала ремонтных работ на деформационных швах. Ремонт будет проводится с поочерёдным закрытием полос ориентировочно до середины июня. Более точные сроки мостовики смогут назвать после демонтажа покрытия», — говорится в сообщении.

Горожан просят учитывать временные изменения при выборе маршрута и определении времени в пути.