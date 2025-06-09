Подрядчику ремонта моста на ул. Киевской поручили ускорить работы (фото)

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Фото: пресс-служба администрации Калининграда

После жалоб горожан на затруднённое движение транспорта по мосту на ул. Киевской в Калининграде подрядчика попросили ускорить ремонт. Тему обсуждали в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О том, что утром проехать через мост «весьма проблематично», сообщила одна из посетительниц страницы. «Уже какой день подряд на объекте нет ни одного рабочего, не происходит ничего от слова совсем. Утром выезд с Киевской занимает по 40 минут», — написала она.

«Деформационные швы путепровода на Киевской ремонтируют ежедневно, подрядчик начинает рабочий день с 8 утра», — возразили сотрудники горадминистрации в ответном комментарии. По их информации, подрядчик вскрыл старое бетонное покрытие деформационного шва и изготавливает на базе металлоконструкции для его армирования. Также ведутся работы по выявлению дополнительных дефектов конструкций путепровода. «Предстоят работы по их устранению, гидроизоляция, монтаж новых металлоконструкций, бетонирование швов по участкам без полного закрытия движения и восстановление асфальтобетонного покрытия. Подрядчику дали поручение увеличить продолжительность рабочего дня на объекте для максимально оперативного завершения ремонта», — добавили в горадминистрации.

Там также подчеркнули, что изменения на площадке происходят ежедневно. «Работы проводятся для обеспечения безопасности, продления эксплуатационного состояния путепровода без перекрытия движения. Рабочие стремятся сократить вынужденные неудобства», — отметили в пресс-службе.

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» предупредило жителей Калининграда о временном изменении схемы движения по путепроводу на ул. Киевской в конце мая. Ремонт обещали проводить с поочерёдным закрытием полос ориентировочно до середины июня. Точные сроки планировали назвать после демонтажа покрытия. Горожан просили учитывать временные изменения при выборе маршрута и определении времени в пути.

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