На Калининградском проспекте в Светлогорске разрешили вырубить 107 деревьев

Власти Светлогорска одобрили вырубку 107 деревьев на Калининградском проспекте, 68б, напротив здания администрации муниципалитета. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Порубочный билет выдан компании «ТВ-Строй» 16 мая 2025 года и действует до 30 января 2028-го. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010021:68 с целью строительства комплекса апартаментов. Сносу подлежат боярышник, граб, ель, клён, рябина, сосна, тополь и яблоня. Провести компенсационное озеленение необходимо до завершения действия порубочного билета. Посадить планируют 96 грабов сорта «Фастигиата» возрастом не менее десяти лет на том же земельном участке. «Балл экологической ценности высаживаемых видов больше балла экологической ценности уничтожаемых видов», — говорится в проекте компенсационного озеленения. При этом в том же документе указаны одинаковые цифры по обоим показателям — 1056 баллов. В течение года необходимо осуществлять уход за высаженными растениями в соответствии с Правилами создания и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации. Сохранить обещают 51 дерево и 7 кустарников.

ООО «ТВ-Строй» получило разрешение на строительство комплекса апартаментов у гостиницы «Волна» в Светлогорске 30 января 2025 года. Документ действует в течение трёх лет. Общая площадь комплекса составит 10528,02 кв. м. Согласно данным публичной кадастровой карты, уточнённая площадь участка составляет 5300 кв. м. Стоимость по кадастру — 21 994 417 руб.