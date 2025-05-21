Аминов: развитие транспорта в Калининграде требует расширения дорог

Аминов: развитие транспорта в Калининграде требует расширения дорог
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава Калининграда Олег Аминов считает, что депутаты часто помогают калининградцам решать вопросы транспортной доступности. Также он рассказал корреспонденту «Нового Калининграда», что городу необходимо расширять дороги (иногда даже в ущерб трамвайной сети).

«Вопросы обеспеченности транспортом постоянно возникают и на моих личных приемах, и на приемах депутатов, — пояснил он. — На сегодняшний день я могу сказать, что мы решаем эти вопросы в положительную сторону. У нас были вопросы по улице Левитана, когда туда только маршрутки ездили. Мы решали совместно с администрацией, чтобы туда запустили большие автобусы, где есть льготный проезд».

Ближе к концу разговора глава города сообщил, что для того, чтобы сохранить регулярные поездки горожан на общественном транспорте необходимо и далее развивать маршрутную сеть. Правда, трамвайную сеть он не стал называть приоритетной.

«Хотя многие города просто поубирали трамвайные маршруты, мы их сохранили, но надо понимать, что на сегодняшний день город развивается и развитие дорожно-транспортного сети требует расширения дорог. Сейчас перед нами выбор: либо расширять дороги и приводить их в соответствие с какими-то развязками, либо оставить трамвайный маршрут», — заключил он.

В ходе той же беседы Аминов отметил, что пользуется трамваем нечасто.

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