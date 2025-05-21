Глава Калининграда рассказал, пользуется ли он трамваем

Глава Калининграда рассказал, пользуется ли он трамваем
Олег Аминов. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: Аминов: развитие транспорта в Калининграде требует расширения дорог
Все новости по теме: Калининградский трамвай

Глава города Калининграда Олег Аминов присоединился к дискуссии о калининградском трамвае. В беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» он сообщил, что знаком с информацией о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела по статье «Халатность» из-за разрушения трамвайной инфраструктуры, а также уточнил, как давно пользовался трамваем как транспортом.

«Я думаю, что дело рассмотрится объективно, — отметил он, комментируя возбуждение дела. — Но более точную информацию, какие есть основания и как всё происходило, а также позицию администрации лучше узнать у владельцев сети непосредственно. Если говорить о вопросах, связанных со списанием имущества, то эти решения принимаются соответствующими комитетами и горсоветом. Все решения городского совета проходят правовую экспертизу в части прокуратуры, контрольно-счетной палаты и нормативно-правового отдела. У нас обжалований никаких по вопросам специального имущества и протестов не поступало».

Аминов признался, что трамваем как транспортом он пользуется весьма нечасто.

«Я недавно ездил, когда экскурсии были. Вот на прошлой неделе. Как транспортом я им пользуюсь, но не так, к сожалению, часто. Но новые трамваи и троллейбусы „Синара“ шикарные», — рассказал он.

Напомним, что во вторник, 20 мая, стало известно, что в Калининграде возбуждено уголовное дело из-за разрушения трамвайной сети. Об этом в комментариях «Информационного центра СК России» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталья Гацко.

Ранее жители Калининграда обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи и заявлением о возбуждении уголовного дела, которое, по их словам, поможет остановить дальнейшее разрушение трамвайной инфраструктуры города. В апреле этого года Бастрыкин попросил доложить о результатах проверки.

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