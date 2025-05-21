Санэпидзаключение получили не все детские лагеря Калининграда

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На данный момент санэпидзаключение для начала работы в летний период получили не все детские лагеря областного центра. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«На сегодняшний день 124 калининградских лагеря уже получили положительное экспертное заключение, 74 из них — санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Работа по рассмотрению заявлений остальных лагерей экспертной организацией и надзорным ведомством продолжается», — говорится в комментарии.

В соответствии с требованиями санитарного законодательства, деятельность по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Получению санэпидзаключения предшествует этап санэпидэкспертизы. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» проводит санитарно-гигиеническую оценку зданий, помещений, территории, осуществляет лабораторные исследования, в том числе питьевой воды, пояснили в пресс-службе.

Летом в Калининграде планируют работать 102 лагеря дневного пребывания, 22 лагеря труда и отдыха, 4 загородных центра и 1 палаточный лагерь. Первая смена стартует 31 мая.

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