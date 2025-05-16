«Отдых должен быть безопасным»: как прошёл визит властей в лагерь «Огонёк» (фото) (видео)

До начала летней оздоровительной кампании осталось две недели. В Калининградской области она стартует 31 мая. Однако принять детей лагеря смогут только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Загородным центрам региона такие документы пока не выданы. Проверка их готовности продолжается. Меры для обеспечения всесторонней безопасности детей в организованных коллективах власти и сотрудники Роспотребнадзора обсудили на выездном совещании в светлогорском лагере «Огонёк».

В прошлом году 5 га территории загородного лагеря «Огонёк» были присоединены к детскому центру «Юность», площадь которого теперь составляет 15,5 га. В самом «Огоньке» четыре корпуса: два жилых, столовая с актовым залом и административное здание с медицинским кабинетом. С него и было решено начать экскурсию. После массового распространения на территории учреждения ротавируса в августе 2024 года пришлось приостановить смену. Санитарно-эпидемиологическая безопасность в центре на особом контроле надзорных органов.

В медицинском кабинете главу администрации Калининграда Елену Дятлову, министра образования области Светлану Трусенёву, главного государственного санитарного врача по Калининградской области Елену Бабуру и других участников совещания встретила сотрудница детской поликлиник № 5 Калининграда. «На летний период медики в отпуске. И свой отпуск мы работаем в лагере. У нас есть график. Выходные у нас тоже есть, но если медик выходит на выходной, у нас есть подменный медик, который приходит с другой территории „Юности“ обязательно. Лагерь не остаётся без медиков ни днём, ни ночью», — рассказала медработник.

Если у ребёнка появились симптомы заболевания, его размещают в воздушно-капельном или кишечном изоляторе. «В состав медицинского пункта обязательно входит изоляция, — комментирует попутно Елена Бабура. — Хотя лагерь и называется оздоровительным, <...> это не относится никаким образом к лечению детей. Но если у ребёнка появились симптомы какого-то инфекционного заболевания — повышение температуры, сыпь либо кишечные симптомы, то ребёнок немедленно изолируется из организованного коллектива».

Дети изолируются либо до приезда родителей, которых должны сразу оповестить о сложившейся ситуации, либо до прибытия скорой, если ребёнку необходимо оказать неотложную медицинскую помощь. Вернуться в лагерь заболевший сможет только при наличии справки о том, что он не опасен для других.

Согласно разработанной министерством здравоохранения Калининградской области маршрутизации, ребёнка с симптомами заболевания или травмой должны доставить в определённое медицинское учреждение, например, в Детскую областную или инфекционную больницу.

Бегло осмотрев жилые комнаты, делегация направляется в пищеблок, от работы которого также в значительной мере зависят здоровье и безопасность отдыхающих.

«Сегодня мы представили комиссии новое дизсредство, которое мы решили заменить в этом году, — рассказывает сотрудница столовой. — Средство называется „Септа“. У него есть все документы необходимые, инструкции. Также к этому дезинфицирующему средству мы приобрели тест-полоски для определения и контроля концентрации дезинфицирующего средства. В этом году мы также приняли решение и заменили антисептик на „Алмадез“. Антисептик новый, также со всеми документами необходимыми. Надеемся полностью обезопасить питание наших детей и максимально держать на контроле эпидемиологическую ситуацию, чтобы всё было на высшем уровне».

Для определения температуры блюд на раздаче, а также их готовности в пароконвектомате закуплены термощупы. Все термометры поверены, как отметили в пищеблоке. Также были представлены образцы посуды, спецодежды для сотрудников столовой, одноразовых перчаток.

Во время смены продегустировать блюда и оставить свои комментарии и рекомендации могут родители отдыхающих детей. Стоимость пятиразового питания для одного ребёнка составляет 840 рублей в день.

Завершило выездное мероприятие совещание. Как рассказала Светлана Трусенёва, материально-техническая база детских загородных центров ежегодно совершенствуется. В этом году на эти цели было потрачено 500 млн рублей, а на кампанию в целом — порядка 800 млн.

Роспотребнадзор в настоящее время проводит объёмную работу по оценке условий, в которых будут находиться дети. В частности, проводится аттестация сотрудников загородных учреждений на знание требований санитарного законодательства. Перед началом работы лагерей планируется дополнительное обследование всех сотрудников пищеблока, чтобы выявить среди них возможных носителей инфекций. Проводится оценка качества воды и песка, рассказала Елена Бабура.

К системе водоснабжения, по её словам, есть вопросы. Она «недостаточно устойчива» и будет контролироваться лабораторно. Зашла речь и о рисках распространения кишечных инфекций. «Да, наши дети болеют и занос инфекции на территорию лагеря может быть, — отметила Елена Бабура. — Мы, конечно, предпринимаем всё от нас зависящее, чтобы эти риски уменьшить, но такая ситуация может случиться. Самая главная задача — не допустить распространения инфекции в организованном коллективе. <...> Мы, конечно, будем контролировать все случаи заболевания детей в организованных коллективах и оперативно вмешиваться, чтобы не допустить распространения инфекции для других детей. Отдых должен быть безопасным и задача любых ветвей власти — это обеспечить».

Для того, чтобы родители отдыхающих в лагерях детей могли оперативно обратиться в надзорные органы, планируют организовать работу круглосуточной горячей линии.

Как было отмечено на встрече, в этом году четыре частных детских лагеря, которые ранее работали «подпольно», «вышли из тени» и заявились на получение санэпидзаключения.

Предполагается, что в летних лагерях Калининградской области отдохнут более 50 тыс. детей. В регионе будут работать 356 организаций. В их число входят загородные стационарные лагеря, лагеря палаточного типа, дневного пребывания, труда и отдыха. Стоимость путёвок в загородные оздоровительные центры для детей с прошлого года выросла более чем на 8 тысяч рублей и доходит до 46 тыс. рублей за смену. Несмотря на это при старте бронирования на соответствующем сайте, как и годом ранее, возникли технические неполадки. В настоящее время в большинстве центров есть свободные места.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»