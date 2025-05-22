КЖД: пригородные поезда из Калининграда в Чернышевское будут ходить ежедневно

С 1 июня меняется расписание движения пригородных поездов в сообщении «Калининград — Чернышевское». Информация об этом размещена на сайте КЖД.

Вечерний поезд, отправляющийся по рабочим дням из Калининграда в 18:23, будет назначен в ежедневное обращение. Кроме того, по выходным и праздничным дням будет курсировать рельсовый автобус, отправляющийся со станции «Чернышевское» в 07:15 и прибывающий на Южный вокзал в 09:42. В пути предусмотрены все остановки.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД».