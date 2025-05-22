Нейман: в Немане выбрали место под строительство новой школы

Нейман: в Немане выбрали место под строительство новой школы
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

В Немане определили место под строительство новой школы. О том, что здание намерены построить между улицами Победы и Полевой, сообщил в четверг, 22 мая, глава администрации Неманского округа Андрей Нейман.

«Спасибо большое „Росатому“, потому что при их поддержке выделили нам финансовые средства на проектирование новой школы, — заявил Нейман. — Мы определили участок для строительства, он находится в конце улицы Победы, между улицей Победы и улицей Полевой. Мы так понимаем, что когда новая школа будет запроектирована, пройдёт экспертизу и будет построена, то она фактически заменит школу № 2 города Немана на улице Октябрьской».

Нейман напомнил, что школа находится в пяти зданиях довоенной постройки, имеющих статус объектов культурного наследия.

«Из-за этого не представляется возможным привести их в нормативное состояние и создать условия детям», — добавил он.

Отметим, что в феврале этого года глава сообщал, что Неман очень нуждается в новом общеобразовательном учебном заведении. Тогда же он добавил, что руководство школы № 2 готовится к капитальному ремонту всех пяти зданий, являющихся ансамблем аграрной школы, построенным в начале прошлого века.

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