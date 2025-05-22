Более 50 тыс. мест в вузах в 2025 году отвели участникам СВО и их детям

Более 50 тыс. мест в вузах в 2025 году отвели участникам специальной военной операции и их детям. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Его слова приводит ТАСС.
«В прошлом году в рамках отдельной квоты было принято более 12 тыс. участников СВО и их детей. Для их приема в вузы в 2025 году определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема по каждой специальности. Это более 50 тыс. мест», — заявил глава Минобрнауки РФ. Фальков также добавил, что для участников СВО и членов их семей на подготовительных отделениях вузов зарезервированы ещё 2 тыс. мест.20 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о государственном распределении платных мест в российских университетах. Согласно принятой инициативе, правительство России сможет контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в высшие учебные заведения. На данный момент руководство университетов решает этот вопрос самостоятельно. Регулировать набор будут в зависимости от потребностей экономики.