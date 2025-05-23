МВД предупредило о подделке Telegram-ботов служб доставок мошенниками

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Мошенники используют схему с подделкой Telegram-ботов «Почты России» и других служб доставки. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как отмечает ведомство, мошенники звонят жертве в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и сообщают о «проблеме с посылкой», после чего просят авторизоваться через Telegram-бот для исправления ошибки. Фейковый бот с логотипом службы запрашивает данные для входа в «Госуслуги» или банковские реквизиты. «Введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу», — говорится в сообщении.

Ранее киберполиция сообщила, что мошенники начали применять новую схему обмана школьников, выдавая себя за учителей.

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