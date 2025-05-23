В Калининграде суд вынес приговор экс-депутату облдумы Ивану Грибову и его сыну

Собранные следователями регионального СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора экс-депутату Калининградской областной Думы Ивану Грибову и его сыну. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Преступления были выявлены и задокументированы региональными управлениями ФСБ и УМВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Следствием и судом установлено, что в июне 2018 — январе 2019 гг. Грибов создал организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В состав группы вошли его сын и двое жителей региона. В Мамоново на территории производственной базы подельники организовали незаконное производство и хранение табачной продукции без акцизных марок для последующей реализации на территории России и Евросоюза.

Для придания действиям видимости законности злоумышленники, используя реквизиты офшорной компании, сфабриковали фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту на изготовление и поставку на территорию Литовской Республики табачной продукции, фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур стран ЕС и Таможенного союза. В общей сложности в период с марта по сентябрь 2019 г., фигуранты незаконно переместили на территорию ЕС 3,9 млн пачек сигарет, общей стоимостью 237 млн рублей.

Кроме того, с августа 2018 по сентябрь 2020 гг. подельники паромным сообщением «Балтийск—Усть-Луга» переправили с территории региона в Ленинградскую область еще свыше 3 млн пачек сигарет на общую сумму 183 млн рублей, которые затем автотранспортом были доставлены на склад в Московской области и реализованы на территории различных регионов России.

Также, по данным следствия, в период с июня 2018 по июнь 2020 гг. фигуранты уклонились от уплаты таможенных платежей на перемещенную на территорию Московской области табачную продукцию на сумму свыше 72,6 млн рублей.

Следователями было допрошено более 60-ти свидетелей, проведены проверки показаний на месте, товароведческие судебные экспертизы, таможенные исследования. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества либо штрафа следствием был наложен арест на имущество организатора группы — две квартиры, два здания и земельный участок.

Приговором Ленинградского районного суда Грибову и его сыну назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы каждому, отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима. Также каждому подсудимому суд назначил штраф в размере 800 тыс. рублей с конфискацией денежных средств в сумме 648 млн рублей солидарно.

Два других члена организованной группы, заключившие со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее уже осуждены судом к лишению свободы за совершение указанных преступлений: на 3 и 3,5 года лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.