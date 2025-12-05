Осужденному за контрабанду сигарет экс-депутату Грибову добавили срок за взятки

Суд вынес приговор 50-летнему жителю области, который давал взятки бывшему помощнику прокурора деньгами и сигаретами за покровительство и содействие в противоправной деятельности. Как уточнили «Новому Калининграду в областном суде, речь идет о бывшем депутате Калининградской областной думы Иване Грибове, ранее осужденном за незаконное производство и контрабанду табачных изделий.

По данным суда, в 2017 году на тот момент старшему помощнику прокурора Багратионовского района А. стало известно, что депутат Грибов занимается производством, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированных табачных изделий. Вместо того чтобы принять меры прокурорского реагирования, А. предложил Грибову систематически передавать ему деньги и табачные изделия за беспрепятственную незаконную деятельность. Помимо этого, экс-помощник прокурора предупреждал о проверках, рейдах, профилактических мероприятиях, планируемых и проводимых правоохранительными органами на территории Багратионовского района.

В период с 2017 по 2019 годы Грибов передавал взятки сигаретами (два эпизода — 500 и 1000 пачек) и денежными средствами как лично, так и путем перевода на банковскую карту (суммы варьировались от 30 000 до 50 000 рублей, в рублях и евро). Общая сумма взятки деньгами и сигаретами — 253 198 рублей 95 копеек.

Судом действия экс-депутата квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично и через посредника, за совершение заведомо незаконных действий и за заведомо незаконное бездействие, совершенная в крупном размере. В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Приговором Центрального районного суда Грибову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 2 531 980 рублей в доход федерального бюджета. По совокупности преступлений (путем сложения наказания с наказанием по приговору Ленинградского районного суда от 23 мая 2025 года) ему окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как напомнили в пресс-службе суда, 12 марта 2025 года А. был осуждён к лишению свободы сроком 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 2 531 980 рублей и с лишением права занимать должности в органах прокуратуры, связанные с осуществлением функции представительной власти, на срок 5 лет.