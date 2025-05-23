Власти возобновляют автобусный маршрут из Черняховска в Озёрск

С начала июня возобновляется курсирование автобуса № 565А по маршруту «г. Озерск — г. Черняховск, через пос. Новостроево». Об этом сообщает региональное мининфраструктуры.

Губернатор Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о выделении субсидии из областного бюджета для восстановления этого сообщения. Решение стало «ответом» на обращение жителей, которые говорили о необходимости возврата маршрута, пишет ведомство.

Автобус будет курсировать ежедневно, включая выходные:

Из Озерска: в 6:00, 12:30, 16:50;

Из Черняховска: в 7:40, 14:40, 18:40.

Расписание можно будет отслеживать на сайте автовокзала Калининграда.

Напомним, что в декабре 2024 года автобус № 565 по направлению «Озёрск — Черняховск» перевели на курсирование три раза в неделю. Решение было связано с «острым дефицитом водителей». В феврале 2025-го автобус временно отменили.