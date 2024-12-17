Автобус из Озёрска стал курсировать три раза в неделю из-за дефицита водителей

Автобус № 565 по направлению «Озёрск — Черняховск» перевели на курсирование три раза в неделю. Решение связано с «острым дефицитом водителей». Об этом сообщило мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Из Озёрска до Калининграда можно добраться на автобусах № 525 (два рейса в день), № 527А (один рейс) и № 566 (два рейса ежедневно, три по пятницам). Как сообщила жительница Озёрска корреспонденту «Нового Калининграда», чтобы добраться до областного центра, люди зачастую были вынуждены добираться до Черняховска и пересаживаться там.

Согласно новому расписанию, автобус № 565 выходит на маршрут по понедельникам, средам и пятницам, пишет ведомство. На сайте калининградского автовокзала указано другое расписание — три раза в день по понедельникам и пятницам.

Напомним, в середине февраля «Калининград-ГорТранс», осуществляющий перевозки в областном центре, начал самостоятельно готовить водителей автобусов, чтобы бороться с их нехваткой. Кроме того, дефицит кадров, как уверяют в мэрии, тормозит открытие новых маршрутов. В сентябре стало известно, что из-за нехватки водителей был введён режим разрывных графиков для сотрудников «Калининград-Гортранса». Глава администрации города Елена Дятлова поясняла, что водители в соответствии с новыми графиками отрабатывают с утра, потом отдыхают, после чего выходят в вечернюю смену. В октябре власти признали, что проблема дефицита кадров также коснулась частных перевозчиков. Как сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, из-за нехватки 40% кадров в сфере общественного транспорта на маршруты не выходит 20% автобусов.