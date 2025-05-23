В регион не разрешили ввезти более 19 кг молочной продукции из Литвы и Польши

В Калининградскую область в период с 16 по 22 мая не разрешили ввезти более 19 кг молочной продукции из Литвы и Польши. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«С нарушениями законодательства на территорию Российской Федерации в багаже и ручной клади граждан ввозилось более 19 кг молочной продукции и более 11 кг мясной продукции (готовая мясная продукция) из Литвы и Польши производство (Германия, Литва, Великобритания, Норвегия, Латвия, Франция, Швейцария). А также около 6 кг консервированного корма для кошек из Польши производство Германия и 20 кг корма для птиц производства Бельгия», — говорится в сообщении.

Надзорный орган отметил, что продукция выходит с территории Евросоюза. Ввоз подобных товаров оттуда в Россию запрещён из-за вспышки ящура в Германии, Венгрии, Словакии. Мясную продукцию также вывозили из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении по Африканской чуме свиней.