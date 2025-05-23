Власти Правдинска запланировали строительство нового здания ДК в посёлке Крылово

Власти Правдинска запланировали строительство нового здания ДК в посёлке Крылово
Свято-Георгиевский храм (Кирха Фридланда) в Правдинске. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Власти Правдинского округа запланировали строительство нового здания дома культуры в посёлке Крылово. Возведение запланировано в 2026 году. Об этом во время встречи с жителями в рамках выездного заседания правительства Калининградской области 23 мая заявил глава администрации муниципалитета Владимир Устинов.

Он назвал этот вопрос наболевшим и насущным. Власти муниципалитета думали над тем, чтобы отремонтировать существующее здание, однако его собственником является Русская православная церковь. Из-за этого в различные программы, по словам Устинова, войти невозможно. Для возведения нового здания администрация муниципалитета уже нашла земельный участок.

«Нами разрабатывается проектно-сметная документация, и в этом году будет заключение [экспертизы]. Договорённость есть у нас с Андреем Викторовичем Ермаком, поддержанная Алексеем Сергеевичем, что будем строить дом культуры в Крылово. Строительно-монтажные работы [запланированы] на следующий год», — рассказал Устинов, чем вызвал овации и присутствующих в зале жителей.

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