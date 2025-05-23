Центр прогресса бокса в Калининграде подорожал в два раза

Стоимость строительства Центра прогресса бокса в Калининграде выросла до 564 млн рублей. Об этом сообщила и.о. директора МБУ «Управление капитального строительства» Надежда Илларионова на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

«В рамках программы „Развитие молодёжной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе „Город Калининград““ было получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту строительства Центра прогресса бокса по улице Железнодорожная. Стоимость объекта составляет 564 млн. рублей», — рассказала Надежда Илларионова.

Изначально строительство центра оценивали в 133 млн рублей. В 2022 году сумма выросла до 282 млн. Ввести учреждение в эксплуатацию планировали в 2022 году, затем срок перенесли на 2024-й. Власти рассчитывали, что госэкспертиза утвердит проект в декабре 2022 года, а строительные работы начнутся в августе 2023 года.

В декабре 2024 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщал, что проект ещё проходит экспертизу. Положительное заключение было получено в апреле 2025 года.

Учреждение планируют построить на ул. Железнодорожной, 10. Застройщик — калининградская спортивная школа № 12 по боксу.