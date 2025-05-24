У Алексея Беспрозванных попросили выбить долги за капремонт из неплательщиков

Министр строительства и ЖКЖ Калининградской области Сергей Черномаз попросил жителей региона звонить на горячую линию Фонда капремонта и сообщать про соседей, имеющих высокие долги за капитальный ремонт. Об этой мере он сообщил, отвечая на вопрос жительницы Правдинска, пожаловавшейся на соседей-должников.

«Бедные пенсионеры платят, за их счёт идёт ремонт, — заявила женщина. — Допустим, в моём доме сделали капремонт, и те, кто не платил, пользуются нашими услугами. Пусть Фонд капитального ремонта обратит на это внимание».

Предложение жительницы встретили, хоть и жидкими, но аплодисментами. Губернатор в свою очередь, попросив прокомментировать ситуацию министра строительства и ЖКХ, поинтересовался, насколько сильно калининградцы задолжали Фонду.

«Действительно, есть проблема, когда в одном многоквартирном доме живёт несколько семей, и кто-то платит, а кто-то нет, — ответил Черномаз. — Раньше, конечно, было проще с этим бороться, потому что люди чаще выезжали из Калининградской области. Когда у них было желание пересечь границу, мы их быстро ловили с приставами и прокурором. Сейчас все перемещаются исключительно по территории России. Даже проезжающих в Россию по железной дороге неплательщиков поймать сложнее».

Черномаз добавил, что у ФКР на сегодняшний день накопились «тысячи исковых заявлений».

«У одного судебного пристава находится от двухсот до трёхсот и даже пятисот исполнений одновременно, — продолжил он. — Мы работаем с прокуратурой. У нас ежемесячно проходят собрания, мы смотрим срезы по тем, кто платит и не платит. Если избирать только меру административного воздействия через прокуратуру и приставов, то так крайне сложно работать».

Министр в очередной раз заявил, что в Калининградской области «очень бережно подходят к регулированию взносов за капитальный ремонт».

«Вы знаете, что с 2015 года много лет его не повышали. Сейчас Алексей Сергеевич [Беспрозванных] принял решение не повышать его в течение целого года, а только на полугодие», — добавил он.

В мае прошлого года руководитель ФКР Олег Туркин заявлял, что за два года Фонд капитального ремонта Калининградской области получил более 300 миллионов рублей от жителей, которые ранее не платили взносы на соответствующие работы. Туркин также сообщал, что, согласно социальным опросам (они проводились по заказу ФКР), количество калининградцев, довольных выполненными работами, выросло с 50% до 75% за четыре года.