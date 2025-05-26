Глава онкоцентра: для жителей региона сутки в нашем пансионате стоят 1600 руб.

Глава онкоцентра: для жителей региона сутки в нашем пансионате стоят 1600 руб.
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Сутки пребывания в пансионате онкоцентре для жителей Калининградской области обходятся в 1600 руб., более высокая стоимость номера в 4000 руб. установлена для неместных гостей. Об этом рассказал и.о. главврача онкоцентра Степан Миракян в интервью «Новому Калининграду».

«Цена в гостинице — 1600 рублей для пациента, если он житель Калининградской области. Мы ведь и в комментариях же написали, что для жителей области это в разы будет дешевле. Давайте посмотрим, сколько сейчас стоит номер в Калининграде. Меньше, чем 5800 рублей, вы не найдете. Я вот анализирую, смотрю. Когда мне тоже задают вопросы, говорю: подскажите, пожалуйста, вот вы приехали из другого региона Российской Федерации, чтобы пройти обследование... Мне кажется, это было бы очень удобно и комфортно — жить прямо на территории центра», — сказал Миракян.

По его словам, пансионат был предусмотрен проектом, благодаря чему пациенты из любого района области могут приехать и лечь на обследование. «На день, на два, не занимая койку пациента, которая нужна в оперативном лечении, и пройти полностью обследование с администратором, который сопровождает его везде. Врач ему распишет все необходимое обследование, и, соответственно, за день, за два он его пройдет», — пояснил и.о. главврача.

Он также отметил, что в палате самого онкоцентра родственники пациентов могут находиться с восьми утра до восьми вечера. «Палаты для пациентов у нас двухместные и одноместные, поэтому находиться они могут, не причиняя дискомфорт другим пациентам. Дальше, пожалуйста, есть у нас пансионат, можно там переночевать. Еще раз повторю — для жителей области льготный тариф, — сказал Миракян. — Онкологический центр на этом практически ничего не зарабатывает. Мы просто закладываем туда тот минимум, за который должен содержаться номер, — постирать белье, убрать номер, туалетная бумага, зубная щетка, электроэнергия, водоотведение, все коммунальные услуги».

Напомним, в конце апреля в сообществе медучреждения «ВКонтакте» появилась информация о том, что в онкоцентре Калининградской области открылась гостиница для иногородних пациентов и их сопровождающих на 24 номера. На сайте учреждения было указано, что сутки проживания стоят от 4 до 6 тыс. руб.

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