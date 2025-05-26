Ростех объявил конкурс на название янтарного самородка

Ростех объявил конкурс на название янтарного самородка
Фото: пресс-служба Янтарного комбината
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Ростех предлагает выбрать имя самородку, добытому на Янтарном комбинате первым в этом сезоне. Об этом сообщают в телеграм-канале госкорпорации.

«Традиционно на предприятии образцам весом более килограмма дают имена. Например, один из найденных в 2024 году самородков получил название „Героический“. Также среди имен прошлого года — „Первоклассник“, „Офицерский“, „Гагарин“, „Гвардеец“ и „Новогодний“. Обычно имя каждому камню выбирают в честь праздников, памятных дат и событий, произошедших в день извлечения самородка из недр карьера. Однако в рамках нашего конкурса вы можете дать полную волю фантазии», — говорится в сообщении.

Варианты названия необходимо писать только в комментарии к посту. «27 мая подведем итоги — вместе с работниками Комбината отберем 4 варианта и вынесем их на народное голосование, которое продлится до 29 мая. Имя для самородка определится количеством голосов», — уточняют организаторы. Автор названия-победителя получит янтарный приз от предприятия.

Ранее в пресс-службе Янтарного комбината рассказали, что вес найденного в Приморском карьере камня возрастом от 35 до 45 млн лет составляет 1082 грамма. Камень желтого оттенка и необычной треугольной формы обладает плотной пористой структурой. Он прекрасно сохранился и имеет всего один боковой скол.

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