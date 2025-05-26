Миракян: мы видим приток пациентов в онкоцентр после диспансеризации

Диспансеризация помогает выявлять проблемы на ранних стадиях, благодаря чему у пациентов онкологического профиля появляется хороший прогноз. Об этом рассказал в интервью «Новому Калининграду» и.о. главврача учреждения Степан Миракян.

«Если мы говорим о ранней диагностике, то прогнозы по лечению в разы лучше, чем по запущенным стадиям! И хочу всех призвать к прохождению диспансеризации, — отметил руководитель учреждения. — К сожалению, у нас нет приверженности к диспансеризации. В некоторых странах, пока ты не прошел ту или иную диагностическую процедуру, тебя работодатель не допускает к работе. Пока у нас это не будет сделано на федеральном уровне, к сожалению, ничего не произойдет».

И.о. главврача онкоцентра отметил, что диспансеризация дает приток пациентов. «В последнее время, например, тест кала на скрытую кровь дает приток пациентов. Мы на дальнейших обследованиях видим у этих пациентов либо новообразование ранней формы, либо так называемый полип, который в предраке. Какой прогноз у этого пациента? Хороший, благоприятный! А какой прогноз у пациента, когда уже будет перерождение образования злокачественного образования и уже, не дай бог, с метастазированием? Поэтому вот еще раз призываем всех к выполнению и прохождению диспансеризации», — сказал Миракян.

Ранее и.о. главврача онкоцентра отмечал, что в структуре заболеваемости новообразованиями в Калининградской области на первое место выходит колоректальный рак, на второе — рак шейки матки, на третье — рак предстательной железы. Степан Миракян обратил внимание, что показатель рака предстательной железы в 2,2 раза выше по сравнению с 2020 годом.

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