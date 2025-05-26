В России вступил в силу закон о публичном реестре должников по алиментам

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Закон о публичном реестре должников по алиментам вступил в силу 25 мая. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, Федеральная служба судебных приставов будет собирать сведения о гражданах, которых привлекли к административной или уголовной ответственности либо объявили в розыск за неуплату средств на содержание иждивенцев — несовершеннолетних или достигших совершеннолетия недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

О внесении в реестр должникам должны сообщить в течение суток. Сведения о делах неплательщиков будут общедоступными до полного погашения задолженности «или по другим основаниям, установленным в соответствии с порядком создания и ведения банка данных».

«В целях получения актуальной информации о трудоустройстве должника Федеральная служба судебных приставов может запрашивать в автоматическом режиме соответствующую информацию у органов государственной власти, иных органов, государственных внебюджетных фондов, организаций использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия», — отмечается в документе.

Законопроект о создании реестра Госдума приняла в мае 2024 года сразу во втором и третьем чтениях. Как отмечалось в прикрепленных документах, по состоянию на 1 января 2023 года в стране было 771,2 тысячи должников по алиментам. Годом ранее их насчитывалось в два раза больше, с 2022 по 2023 год по таким делам удалось взыскать 47,6 млрд рублей. Однако «при уклонении должника от уплаты алиментов и привлечении его к ответственности работа в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по алиментам не прекращается, принимает затяжной характер и не приводит к ожидаемому результату», — указано в пояснительной записке.

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