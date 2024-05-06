Госдума приняла закон о создании открытого реестра должников по алиментам

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Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на создании в стране реестра должников по алиментам. Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе.

В реестр должников по алиментам собираются включать сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также должниках, находящихся в розыске. Данные будут вносить в течении пяти дней с момента поступления сведений к приставам.

Как отмечается в прикрепленных документах, по состоянию на 1 января прошлого года в стране было 771,2 тысячи должников по алиментам. Годом ранее их насчитывалось в два раза больше, с 2922 по 2023 год по таким делам удалось взыскать 47,6 млрд рублей. Однако «при уклонении должника от уплаты алиментов и привлечении его к ответственности работа в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по алиментам не прекращается, принимает затяжной характер и не приводит к ожидаемому результату», — указано в пояснительной записке.

Согласно новому закону, уведомление о включении и исключении должника из реестра должно приходить за сутки, в том числе, посредством смс-сообщений. «В целях получения актуальной информации о трудоустройстве лиц, включенных в реестр должников по алиментным обязательствам, ФССП России необходимо организовать информационное взаимодействие с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе путем заключения совместного соглашения для оперативного получения информации», — уточняет документ.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, после включения гражданина в реестр информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

Новыми положениями дополняется закон «Об исполнительном производстве». Нововведения вступят в силу через 360 дней после официальной публикации закона.

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