От сквера до моста: власти проверили ход работ на объектах улично-дорожной сети (фото)

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Губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и главу горадминистрации Елену Дятлову в среду можно было увидеть на улицах Калининграда в окружении группы журналистов. Целью рабочего выезда был осмотр объектов улично-дорожной сети, на которых запланированы или уже ведутся работы. Самый крупный из них — автодублёр двухъярусного моста. Объект, как сообщается, готов почти на 40%. Средства на строительство федеральный центр планирует выделять вплоть до 2029 года, однако подрядчик — ГК Бамтоннельстрой-Мост — готов завершить работы в 2026 году. Важное условие — финансирование тоже должно быть сдвинуто «влево». «На следующей неделе обсудим, насколько это возможно», — пообещал губернатор.

Кипит работа и в рамках «тротуарной программы». В этом году на её реализацию выделили беспрецедентную сумму — 706 млн рублей, что примерно в семь раз больше обычного. На эти деньги планируют отремонтировать 43 тротуара протяжённостью 17,6 км. В настоящее время работы идут на 22 объектах. В рамках выезда власти осмотрели Ленинский проспект и ул. Карла Маркса. На последней, как рассказала Дятлова, по просьбам местных жителей было решено поменять покрытие с асфальтобетона на плитку. А пока власти заняты оформлением соответствующих изменений в контрактах с подрядчиком, в ход пошла временная мера — уложили б/у, но, как утверждается, хорошо сохранившуюся плитку. Для неё в Калининграде, оказывается, есть отдельный склад. Прогулявшись по временному тротуару, губернатор поручил сити-менеджеру распространить опыт на объекты, которые находятся в «непроходимом» состоянии, но в программу капремонта пока не попали. К ещё одному решению подтолкнул визит на ул. Генерала Галицкого. «Такого плана улицы, как на Галицкого, здесь требуется полная реконструкция. Если мы сделаем тротуары, мы увидим, что и дороги здесь в плохом состоянии», — отметил губернатор. На капремонт Галицкого, по словам главы региона, к вышеупомянутым 706 млн требуется добавить ещё не менее 100.

В сквере у КМРК, состояние которого Елена Дятлова недавно назвала «депрессивным», работы пока только в планах. Объект, как утверждается, сложный, но бюджетные средства на него тратить не планируют. Готовность реконструировать сквер выразил инвестор — группа компаний «Эталон». Предполагается, что на 0,9 га территории появятся ярмарочная площадь с точкой общепита, плоский фонтан, интерактивный дисплей, малые архитектурные формы, озеленение, а в зимнее время - ещё и каток. Разработка концепции, по словам властей, находится на финальной стадии. На работы планировали потратить около полутора лет. «Давайте к 80-летию Калининградской области, — решил губернатор. — Сложно, но нужно». «Надо начинать, глаза боятся, руки делают», — прокомментировала позже Дятлова журналистам.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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