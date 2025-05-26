В Службе охраны ОКН сообщили о «стремительности» работ в пансионате «Вид на море» (фото)

В Светлогорске историческое здание бывшего детского сада «Берёзка-2», закрытого десять лет назад, активно приспосабливают к современному использованию. О ходе работ отчиталась в своём официальном паблике региональная Служба госохраны объектов культурного наследия.

«Стремительно движутся работы по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Здание пансионата „Вид на море“, начало ХХ века“, находящегося в Светлогорске. В здании будет гостиница. В данный момент работают над фахверками и занимаются покрытием кровли из керамической черепицы», — написали представители Службы.

В Службе также отметили, что к подрядчику уже есть ряд замечаний, с которыми его ознакомят в ближайшее время.

Фото: Служба госохраны ОКН

Напомним, что детский сад «Березка-2», расположенный по адресу Приморская,1, был закрыт в 2015 году. Некоторое время объект стоял заброшенным, доступ в него был открыт. До 1945 года это был гостевой дом под названием «Дюна».