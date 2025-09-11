Обустройство платформ и остановок для трамваев планируют начать 15 сентября

В понедельник, 15 сентября, в Калининграде планируют начать обустройство посадочных платформ и остановок на выделенной полосе для трамваев по ул. 9 Апреля. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Делать будут по очереди, в районах площади Василевского, Нерчинской и Фрунзе. В этой связи, пока идут работы, в этих местах окажется затруднено автомобильное движение по крайней левой полосе. Просим прощения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

О том, что в Калининграде в течение 2025 года появятся первые трамвайные остановочные павильоны, стало известно в январе. Эскиз тогда обещали продемонстрировать «в ближайшее время».

Анонс закупки опубликовали в мае. Победу в аукционе одержала компания «Фаворит-Балт», согласившаяся выполнить работы за 16,7 млн рублей при начальной стоимости 22,4 млн. Контракт с подрядчиком заключили 1 июля. Срок исполнения — 28 ноября. Работы необходимо выполнить за 120 дней.

Подрядчик должен будет установить шесть остановочных павильонов длиной 8,5 м, высотой 2,6 м и глубиной 1,6 м. Остановки должны иметь стальной каркас, а также крышу и стены из тонированного закалённого стекла с антивандальным покрытием. Сиденья должны быть изготовлены из древесно-полимерного материала. Платформы планировали приподнять на 23 см. Кроме того, необходимо установить урны.

Речь о следующих остановках:

«ул. 9 Апреля» (в центр) на ул. 9 Апреля;

«ул. 9 Апреля» (из центра) на ул. 9 Апреля;

«Областная больница» (в центр) на ул. 9 Апреля;

«Областная больница» (из центра) на ул. 9 Апреля;

«Историко-художественный музей» (в центр) на ул. 9 Апреля;

«Историко-художественный музей» (из центра) на ул. 9 Апреля.

Стоимость за единицу — 3 766 034,62 руб.