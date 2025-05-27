Жителей ул. Полковника Ефремова смутил ремонт тротуаров у Макс-Ашманн-парка (фото)

Власти Калининграда решили привести в порядок дополнительный вход в Макс-Ашманн-парк (со стороны улицы Полковника Ефремова), однако некоторых жителей смутило, что благоустройство ведётся за счёт ширины проезжей части, которую они используют в качестве автомобильной парковки. В ситуации разбирался «Новый Калининград».

О том, что улица Ефремова попала в программу ремонта тротуаров (от улицы Горького до Макс-Ашманн Парка), стало известно ещё в январе этого года, когда мэрия города опубликовала полный список участников программы.

Когда ремонт начался, некоторые жители возмутились, что проект ремонта с ними не согласовали. Одна из жительниц, в частности, сообщила, что и без того узкая проезжая часть на указанном участке при ремонте и обустройстве тротуара стала ещё уже.

«Раньше нам хватало: машины могли разъехаться не всегда, но можно было найти парковочное место, т.к. машины ставили „ёлочкой“. Что сейчас делается, нам никто не говорит, с нами не обсуждали проект перестройки тротуаров, не спрашивали, как мы вообще тут выживаем с учётом ограниченного количества парковочных мест на большое количество машин», — написала она.

Фото предоставлено очевидцем

Строители, по словам жительницы, объяснили, что «тротуары расширяют за счёт проезжей части, чтобы можно было на тротуаре сделать велодорожку». «Соответственно парковаться машины „ёлочкой“ уже не получится. Только парковка вдоль улицы, иначе машины не пройдут, — продолжает она. — Теперь велосипеды будут носиться мимо дома № 6, из подъезда не выйти будет, снесут же».

Жительница добавила, что она вместе с соседями обратилась в мэрию города по этому вопросу и направила обращение губернатору, но ответа пока не было.

«Мусоровозам, пожарным машинам и т.д. по узким дорогам будет сложно проехать, учитывая, что нужно заезжать в узкие дворы, — заключила она. — Обращение отправили 21 мая, сразу, как начались работы».

В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» пояснили, что пока это первое подобное обращение и дали короткий комментарий от специалистов по проблеме: «В районе дома № 6 велодорожки нет, только тротуар нормативной ширины.

Велодорожка предусмотрена на противоположной стороне, у дома № 3. С той же стороны бортовой камень переносится на 2,5 метра, для парковки транспортных средств».