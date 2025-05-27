В Калининградскую область не пустили более 1,6 т насвая (фото)

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Сотрудники таможенного поста МАПП Чернышевское обнаружили в полуприцепе грузового автомобиля 80 коробок с некурительным табачным изделием, провозимым под видом приправ. Об этом сообщает пресс-служба калининградской таможни.

Уточняется, что в зону таможенного контроля прибыло грузовое транспортное средство, следовавшее транзитом через территорию Литвы с товаром ЕАЭС в адрес одной из калининградских компаний. Тягач с полуприцепом был направлен на таможенный осмотр с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а после — на таможенный досмотр. Инспекторы выяснили, что вес и количество грузовых мест, указанные в товаросопроводительных документах, не соответствуют фактическому. Кроме того, в полуприцепе был обнаружен незаявленный товар — гранулы темно-зеленого цвета в прозрачных полимерных пакетах, уложенных в картонные коробки и местами прикрытых упаковками приправ. Общий вес товара составил 1635 кг. Согласно заключению таможенного эксперта, гранулы оказались некурительным табачным изделием, изготовленным по технологии насвая из никотиносодержащего растения и минеральных веществ.

Товар был изъят, а в отношении компании-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ («Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита»).

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

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