В Калининградской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ по математике

Во вторник, 27 мая, в Калининградской области начался ЕГЭ по математике. Экзамен базового уровня в этом году сдают 2,5 тыс. выпускников, а профильного — 2,3 тыс.

В 2025 году 11-й класс заканчивают 4,8 тыс. школьников. Почти треть из них (32%) выбрали для сдачи естественнонаучные предметы: химию, географию или биологию. Из перечня предметов по выбору почти 2 тыс. человек выбрали учебный предмет «обществознание», почти 1 тыс. — информатику, 900 — физику, 800 — биологию, 700 — английский язык, 600 — химию. «Самыми малочисленными предметами по выбору традиционно стали литература, география, немецкий язык», — отмечали в министерстве образования региона.

По сравнению с прошлым годом, увеличилось количество выпускников, выбравших математику профильного уровня (на 7%), физику (на 5%), химию (на 1%), биологию (на 2%), информатику (на 2%).