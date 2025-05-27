Елисеев представил главного федерального инспектора по Калининградской области

Главным федеральным инспектором по Калининградской области стал Владимир Попов. Его представил заместитель полпреда президента России в СЗФО Сергей Елисеев на заседании правительства региона 27 мая.

Попов родился в Москве в 1970 году. Образование получил в МГИМО, является кандидатом юридических наук. С 1996 по 2012 годы проходил службу в федеральных органах исполнительной власти, позже перешёл на должность начальника департамента управления президента Российской Федерации по внутренней политике. С апреля 2017-го и по август 2024-го Попов замещал руководящие должности в Государственной думе. Награждён орденом Дружбы, имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также является действительным государственным советником 2-го класса.

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Владимир Попов. Фото: официальный сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе