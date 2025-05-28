Исследование: средний чек при покупке ягод и фруктов за год вырос на 26%

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В январе—апреле 2025 года средний чек при покупке фруктов и ягод составил в России 306 рублей, прибавив 26% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Ягоды и фрукты лидируют среди категорий по росту среднего чека на продовольственном рынке. На кондитерские изделия россияне стали тратить на 5% больше, рост среднего чека на овощи составил 15%, на хлеб — 13%. В среднем чек на продукты, по данным аналитиков, увеличился на 8% год к году — до 1,9 тыс. рублей.

Как отмечается, цены разгоняют рост себестоимости продукции отечественных производителей и неблагоприятные погодные условия как в России, так и во многих странах-импортёрах.

Возвратные заморозки могут привести к потере до 15% урожая яблок в 2025 году, считает источник издания. В Минсельхозе заявили, что размер ущерба от кратковременных заморозков в этом году ниже, чем в прошлом: пострадали 5% общей площади многолетних насаждений.

Рост цен на фрукты и ягоды пока не заставил потребителей отказаться от них: количество покупок за январь—апрель выросло более чем на 20%.

Калининградская область, по информации регионального минсельхоза, в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. Пострадало почти 500 га садов и ягодников, что составляет 56% от плодоносящей площади. Предварительный ущерб составил 191 млн рублей.

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