Минсельхоз: регион потеряет примерно половину урожая ягод и фруктов из-за морозов

Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. Об этом на заседании правительства во вторник, 27 мая, заявил министр сельского хозяйства региона Артём Иванов. Он отметил, что в период с 6 по 12 мая, а также 15 и 16 мая на территории Калининградской области были зафиксированы заморозки от ноля до минус пяти градусов, в результате которых пострадали посевы и посадки сельхозкультур.

«В целом средняя температура в регионе была на четыре градуса ниже климатической нормы этого периода, — рассказал министр. — Этот период был самым холодным в XXI веке. По оперативным сведениям, на территории всех муниципальных образований региона сельхозтоваропроизводителями зафиксирована гибель соцветий озимого рапса на площади 1232 га (это 2% от посевной площади) и урожая плодово-ягодных культур».

По словам Иванова, пострадало почти 500 га садов и ягодников, что составляет 56% от плодоносящей площади.

«Предварительный ущерб составил 191 млн рублей по всем культурам, — продолжил он. — Опасные метеорологическое явление затронуло все муниципальные образования региона, но более существенно пострадали сады и ягодники в Гвардейском, Черняховском, Полесском, Зеленоградском и Краснознаменском округах. По рапсу и пшенице — Правдинский, Полесский, Краснознаменский и Нестеровский округа. Прогнозируем снижение сбора плодов и ягод до четырех тысяч тонн, что в два раза меньше уровня 2024 года».

Окончательный ущерб аграрии смогут подсчитать лишь после того, как в регионе установятся постоянные положительные температуры.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что ряд аграриев региона пожаловался на раннее цветение и последовавшие за ним заморозки. В результате часть сельхозпроизводителей потеряла до 100% будущего урожая.