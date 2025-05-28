Власти назвали число детей, которые побывают в загородных лагерях региона в 2025-м

Почти 11 тыс. человек посетят загородные лагеря Калининградской области в период летней оздоровительной кампании 2025 года. Об этом на заседании правительства региона сообщила министр образования Светлана Трусенёва.

Чиновница сообщила, что в Калининградской области будет работать 363 организации отдыха и оздоровления детей. 12 из них — загородные, 277 организуют при школах. 66 лагерей будут организованы для труда и отдыха детей, оставшиеся восемь — палаточные лагери. Работать с детьми будут 5,2 тыс. человек. В их число входят педагоги, вожатые, медработники и др.

«Организованными формами отдыха и оздоровления детей планируется охватить более 50 тыс. наших ребят. Конечно, большая их часть будет вовлечена в работу, отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием. В загородных лагерях планируется оздоровить порядка 11 тыс. человек», — сообщила Трусенёва.