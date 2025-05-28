Облвласти назвали стоимость социальной путёвки в детские лагеря в 2025 году

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Стоимость путёвок в загородные лагеря в 2025 году составляет чуть более 35 тыс. рублей. Об этом на заседании правительства региона 27 мая сообщила министр образования Светлана Трусенёва.

Из её доклада следует, что на организацию детского отдыха из всех уровней бюджетов направили почти 782 млн рублей. 190 млн рублей выделили на подготовку инфраструктуры, 208 млн рублей — на питание отдыхающих. Мерам социальной поддержки отвели 201,6 млн рублей, а оставшиеся 182,6 млн рублей потратили на проведение оздоровительной кампании.

«Если говорить о стоимости путёвок в загородные лагеря, то социальная путевка в текущем году стоит 35,2 тысячи рублей продолжительностью 21 день. Рыночная стоимость доходит до 42 тысяч рублей за смену», — рассказала министр.

Загородные лагеря в 2025 году посетят почти 11 тыс. детей. В организациях планируется ввести воспитательные смены. Они разработаны на уровне Министерства просвещения России и будут включать в себя три блока: изучение истории, культуры и науки, развитие общероссийских ценностей и культура здорового образа жизни.

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