Проект капремонта детского сада № 98 в Калининграде прошёл госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект «комплексного капитального ремонта» детского сада № 98 в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Образовательное учреждение находится в переулке Грига, 1. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовил «Центр строительства и проектирования» (Калининград). Положительное заключение получено 27 мая.

В 2025 году облвласти обещали капитально отремонтировать четыре школы и два детских сада, в 2026 и 2027 годах — ещё пять образовательных учреждений региона.