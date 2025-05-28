В Зеленоградском районе сообщили об уничтожении могил первых переселенцев (фото)

Жители Зеленоградского района пожаловались в администрацию муниципалитета на вандалов, похитивших несколько надгробных памятников и стальных оградок с кладбища у посёлка Сиренево.

«На нашем сельском кладбище рядом с пос. Сиренево неизвестные полностью демонтировали уже три могилы первых переселенцев, — написал в комментариях на странице администрации округа „ВКонтакте“ житель Иван Тимирев. — Украдены оградки и металлические памятники. Такого беспредела не было с 90-х годов!»

Он добавил, что поводом для срочного ограждения периметра кладбища может быть хотя бы грядущее 80-летие Калининградской области.

Карта с обозначением кладбища

«Просим провести хотя бы минимальное благоустройство — подсыпку дороги, установку мусорного контейнера. Разве наши родственники хуже других зеленоградцев? — продолжил Тимирев. — Точно знаем, что деньги на это есть — бюджет округа профицитный. К тому же, имеется фонд непредвиденных расходов. Координаты кладбища: 54.710161, 20.510138».

Житель приложил к своему комментарию фрагмент топографической карты 2001 года с обозначением кладбища и фото одной из разрушенных могил.

В администрации округа ответили, что «передали информацию профильным специалистам отдела строительства и благоустройства» и пообещали вернуться с ответом в течение недели.